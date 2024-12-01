Чи є потреба в мобілізації 18-річних: в ОК "Захід" надали відповідь

На сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років. А рішення про мобілізацію з 18 років залежатиме від ситуації на фронті.

Таку думку висловив речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський в інтерв’ю "Еспресо.Захід".

США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У нашому війську поки що таку вимогу відкидають. За словами речника, мобілізаційного ресурсу достатньо, щоб забезпечити потреби армії.

"Мобілізація з 18 років - лише наміри та думки посадовців у Сполучених штатах Америки. Ми керуємося вимогами нашого чинного законодавства, а також потребами у Збройних силах України", - наголосив він.

Речник ОК "Захід" підкреслив, що рішення щодо мобілізації ухвалює Верховна Рада України разом з Радою національної безпеки і оборони України та ставкою Верховного Головнокомандувача.

"Це складна річ, яка не має залежати від зовнішнього впливу і суверенне право нашої країни вирішувати, з якого віку має починатися мобілізація", – додав він.

Нагадаємо, Олександр Федієнко розкритикував наказ МО № 402, за яким мобілізують людей з серйозними медичними проблемами, що ставить під загрозу ефективність мобілізації.

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