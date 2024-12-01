Бобры-диверсанты: грызуны устроили блекаут в нескольких селах России

Они также мешали ремонтникам устранить последствия их деятельности.

В Ленинградской области России бобры оставили без электроснабжения сразу 4 населенных пункта. Также бобры построили дамбу, что затруднило проезд в поврежденный участок.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что бобры сточили несколько деревьев в Тихвинском районе, в результате чего стволы упали и повредили линию электропередачи.

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Российским специалистам пришлось использовать экскаватор, чтобы добраться до поврежденной линии электропередачи через построенную грызунами плотину.

По данным российских пабликов, поставки электроэнергии удалось возобновить. Бобры не пострадали.

Напомним, в российском Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

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