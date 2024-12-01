Зеленский назвал солдат КНДР "пушечным мясом" Путина

В русской Курской области уже есть первые погибшие среди солдат из Северной Кореи. Российский "фюрер" Владимир Путин будет использовать бойцов Ким Чен Ына как "пушечное мясо".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Kyodo News.

Украинский президент не сообщил, сколько северокорейских солдат погибли или были ранены в боях с ВСУ. Впрочем, по словам Зеленского, около 12 тысяч военных КНДР готовы задействовать в войне, но нужно "получить доказательства", прежде чем раскрывать точное количество жертв.

"Он также считает, что на передовую войну будут отправлены многие северокорейские солдаты, и "безусловно", что Владимир Путин будет использовать их как пушечное мясо", — цитирует его Kyodo News.

Напомним, военный эксперт Николай Маломуж заявил, что войска Северной Кореи понесли многочисленные потери на войне в Украине. Эти потери показывают неэффективность этих солдат на фронте, считает он.

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