У Луцьку лунають вибухи — що відомо

Жителів закликають перебувати в укриттях.
В Луцьку працює ППО — лунають вибухи.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Прошу бути в безпечному місці!" — написав мер Луцька.
Також було повідомлення від Повітряних сил про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Волинській області.
Додамо, що 28 листопада Луцьк вже потерпав від ракетного удару росіян. Влада міста повідомила про наслідки, зокрема відсутність електрики.
Також в ніч проти 28 листопада РФ вдарила по території регіону. Частина залишилися без світла.
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