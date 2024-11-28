У Луцьку лунають вибухи — що відомо

В Луцьку працює ППО — лунають вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Прошу бути в безпечному місці!" — написав мер Луцька.

Також було повідомлення від Повітряних сил про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Волинській області.

Додамо, що 28 листопада Луцьк вже потерпав від ракетного удару росіян. Влада міста повідомила про наслідки, зокрема відсутність електрики.

Також в ніч проти 28 листопада РФ вдарила по території регіону. Частина залишилися без світла.

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