Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Луцьку лунають вибухи — що відомо

Дата публікації
Перегляди
4905
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Луцьку лунають вибухи — що відомо

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Жителів закликають перебувати в укриттях.

В Луцьку працює ППО — лунають вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Прошу бути в безпечному місці!" — написав мер Луцька.

Також було повідомлення від Повітряних сил про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Волинській області.

Додамо, що 28 листопада Луцьк вже потерпав від ракетного удару росіян. Влада міста повідомила про наслідки, зокрема відсутність електрики.

Також в ніч проти 28 листопада РФ вдарила по території регіону. Частина залишилися без світла.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація