Росія атакувала Україну "Калібрами": де пролунали вибухи

Російські загарбники в ніч проти 28 листопада завдали ракетного удару ракетами "Калібр".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог запустив ракети з морських ракетоносіїв у Чорному морі.

Повідомляється, вибухи пролунали в Одесі, Рівному та Луцьку.

Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував енергетичні обʼєкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 28 листопада було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія змінює тактику обстрілів Києва.

Читайте також: