Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія атакувала Україну "Калібрами": де пролунали вибухи

Росія атакувала Україну "Калібрами": де пролунали вибухи

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру / Фото: Associated Press

Ворог атакував енергетичні обʼєкти.

Російські загарбники в ніч проти 28 листопада завдали ракетного удару ракетами "Калібр".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог запустив ракети з морських ракетоносіїв у Чорному морі.

Повідомляється, вибухи пролунали в Одесі, Рівному та Луцьку.

Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував енергетичні обʼєкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 28 листопада було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія змінює тактику обстрілів Києва.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація