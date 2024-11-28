Росія атакувала Україну "Калібрами": де пролунали вибухи

Ворог атакував енергетичні обʼєкти.
Російські загарбники в ніч проти 28 листопада завдали ракетного удару ракетами "Калібр".
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог запустив ракети з морських ракетоносіїв у Чорному морі.
Повідомляється, вибухи пролунали в Одесі, Рівному та Луцьку.
Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував енергетичні обʼєкти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 28 листопада було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія змінює тактику обстрілів Києва.
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