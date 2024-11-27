28 листопада — яке церковне свято, що не можна робити, інакше влізете в борги

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 листопада, в православному календарі день пам’яті святого преподобномученика Стефана Нового. Це відомий православний святий, який зазнав страждань під час іконоборчого періоду в історії Візантії. Він став прикладом твердості у вірі та непохитності у відстоюванні православного вчення.

Святий Стефан народився в Константинополі у благочестивій християнській родині. Його батьки довго молилися про народження дитини, і Господь дарував їм сина. Вони виховували його в православній вірі та в благочесті. У юному віці Стефан вступив до монастиря святого Авксентія поблизу Константинополя. Там він повністю присвятив себе аскетичному життю, молитві, посту та вивченню Святого Письма. Його духовне життя і прагнення до чистоти зробили його шанованим серед братії монастиря.

Стефан став монахом і швидко досягнув духовної зрілості. Він був прикладом для інших, дотримуючись суворих правил посту і молитви. Через свою праведність і духовну мудрість його обрали ігуменом монастиря. У цей час у Візантії поширився іконоборчий рух, підтримуваний імператором Костянтином V Копронімом. Іконоборці заперечували шанування ікон, називаючи це ідолопоклонством, і прагнули знищити святині.

Стефан Новий став одним із найбільш активних захисників православного вчення про шанування ікон. Він сміливо виступав проти імператорського указу, закликаючи християн залишатися вірними традиціям Церкви. За його тверду позицію Стефана заарештували та ув'язнили. У в'язниці він продовжував молитися і підтримувати інших ув'язнених.

767 року імператор наказав вбити Стефана. Святий зазнав жорстоких тортур, але не зрікся своєї віри. Він був побитий до смерті і помер як мученик за православну віру.

Церковне свято 28 листопада — день пам'яті святого мученика Іринарха

Святий Іринарх жив у часи гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном (284–305). Він був язичником і спочатку брав участь у стратах християн, оскільки служив у римській адміністрації.

Однак під час однієї зі страт святий Іринарх став свідком великої віри християн. Він побачив, як мученики сміливо переносили страждання, а їхні серця були сповнені миру та любові до Бога. Це вразило його настільки, що він почав сумніватися в істинності язичницьких вірувань і став замислюватися над силою християнської віри. Урешті-решт Іринарх увірував у Христа. Залишивши язичницьке життя, він прийняв хрещення. Його навернення стало публічним свідченням і викликало гнів язичників.

Іринарха заарештували за віру в Христа та піддали численним тортурам, щоб змусити його зректися своєї віри. Однак він залишився твердим у своїй відданості Богові. Святий загинув мученицькою смертю, за що Церква причислила його до лику святих.

Прикмети 28 листопада

Народні прикмети 28 листопада / Фото: Unsplash

Кішка шкребе кігтями стіну до сильного вітру чи завірюхи.

Випало багато снігу до урожайного року.

Відлига вказує, що скоро почнуться заморозки, які триватимуть довго.

Що завтра не можна робити

Щоб не відлякати успіх і щастя, не можна цього дня голосно сміятися і сваритися. Незаміжнім дівчатам забороняється ходити з розпущеним волоссям — довго доведеться чекати на нареченого. Не слід віддавати щось з будинку — з цим влізете в борги.

Що можна робити завтра

Якщо цього дня випав сніг, то потрібно взяти його в долоні, підкинути вгору і загадати бажання. Наші пращури вірили, що воно обов'язково збудеться.

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