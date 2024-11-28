Астрологічний прогноз на 28 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: застарілі проблеми можна буде вирішити, подивившись на них під новим, несподіваним, кутом зору.

Символ дня: Якір.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: ультрамарин.

Щасливе каміння дня: малахіт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: ноги: гомілки, ступні.

Хвороби дня: необхідно уникати стресів – вони можуть спричинити проблеми у роботі серцево-судинної системи.

Харчування дня: можна включати до раціону овочі (за винятком картоплі), морепродукти та фрукти.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і збуваються протягом кількох днів.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження організму, воно може спричинити хвороби.

Цитата дня: «Тільки в ті миті, коли ви бачите людей смішними, ви дійсно розумієте, як їх сильно любите» (Агата Крісті).

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