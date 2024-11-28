США готують пакет допомоги для України на $725 млн - Reuters

У новому пакеті буде зброя для стримування російського наступу.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги для України на суму $725 млн.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що президент США намагається максимально посилити позиції України перед тим, як залишить свою посаду.

Джерела видання повідомляють, що у новому пакеті буде протитанкова зброя для стримування російського наступу.

Крім того, у пакеті будуть протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.

Офіційне повідомлення про новий пакет зброї для України очікується у наступний понеділок, однак розмір та вміст пакету допомоги може до цього часу змінитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США пропонують Україні швидке вирішення проблем з мобілізацією.

Крім того, ми раніше інформували, що нові американські БпЛА, випробувані на передовій в Україні, можуть змінити перебіг війни.

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