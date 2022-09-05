Незвичайне використання гірчиці: не лише для приготування їжі

Більшість людей використовує гірчицю лише для приготування їжі. Адже ця приправа робить страви цікавими та пікантними на смак. Однак використання гірчиці, особливо порошку з неї, на цьому не закінчується. Читайте про незвичайні способи в матеріалі ТСН.ua.

Почистити підлогу

Використання гірчиці для очищення підлоги - це прекрасна можливість позбавитися від активної патогенної флори. Адже ця приправа відрізняється хорошим антибактеріальним ефектом. А ще вона зовсім не шкодить поверхні підлоги.

Просто додайте невелику кількість гірчичного порошку у воду під час прибирання оселі. На одне відро рідини потрібно всього лише велику ложку гірчиці. Можна додати ще солі для посилення ефекту.

За допомогою такої суміші ви зможете очистити навіть найбруднішу підлогу.

Помити посуд без хімії

Звичні мийні засоби з хімією можуть бути шкідливими для здоров'я, а тому багато людей шукають корисні альтернативи. Звичайно, існують спеціальні екологічні засоби, але вони досить дорогі, тому купувати їх на регулярній основі можуть не всі.

Тому можна приготувати гелья для посуду своїми руками, використавши гірчичний порошок. Такий засіб чудово впорається з жиром та буде нешкідливим для організму.

Просто змішайте у рівних пропорціях соду з гірчичним порошком. Наносьте суміш на вологу губку.

Позбутися неприємних запахів

Особливо часто вони з'являються в холодильнику, де зберігаються різноманітні продукти харчування. З часом ароматна їжа змішується та створює неприємні запахи. Щоб позбутися цієї проблеми, потрібно розвести ложку гірчиці у воді. А потім просто помити отриманою рідиною холодильник зсередини.

До речі, цей метод можна використовувати на будь-якій поверхні, яку ви хочете позбавити неприємних запахів та продезінфікувати.