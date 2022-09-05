Необычное использование горчицы: не только для приготовления пищи

Большинство людей используют горчицу только для приготовления пищи. Ведь эта приправа делает блюда интересными и пикантными по вкусу. Однако использование горчицы, особенно порошка из нее, на этом не заканчивается. Читайте о необычных способах в материале ТСН.ua.

Очистить пол

Использование горчицы для очистки полов – это прекрасная возможность избавиться от активной патогенной флоры. А ведь эта приправа отличается хорошим антибактериальным эффектом. А еще она совсем не вредит поверхности пола.

Просто добавьте небольшое количество горчичного порошка в воду во время уборки дома. На одно ведро жидкости требуется всего-навсего большую ложку горчицы. Можно добавить еще соли для усиления эффекта.

С помощью такой смеси вы сможете очистить даже самый грязный пол.

Помыть посуду без химии

Привычные моющие средства с химией могут быть вредными для здоровья, поэтому многие люди ищут полезные альтернативы. Конечно, существуют специальные экологичные средства, но они достаточно дорогие, поэтому покупать их на регулярной основе могут не все.

Поэтому можно приготовить гель для посуды своими руками, используя горчичный порошок. Такое средство отлично справится с жиром и будет безвредным для организма.

Просто смешайте в равных пропорциях соду с горчичным порошком. Наносите смесь на влажную губку.

Избавиться от неприятных запахов

Особенно часто они появляются в холодильнике, где хранятся всевозможные продукты питания. С течением времени ароматная пища смешивается и создает неприятные запахи. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно развести ложку горчицы в воде. А потом просто помыть полученной жидкостью холодильник изнутри.

Кстати, этот метод можно использовать на любой поверхности, которую вы хотите избавить от неприятных запахов и продезинфицировать.