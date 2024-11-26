Чи нададуть США ракети Tomahawk Україні: експерт висловив сумніви

Проблема не в самих ракетах Tomahawk, а в малій кількості наземних носіїв.

Ракети Tomahawk існують у варіантах морського, авіаційного та наземного базування. Однак наземних версій цих ракет у Сполучених Штатів небагато, тому їх передача Україні малоймовірна.

Про це повідомив військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі РБК-Україна.

Жирохов вважає, що в умовах потенційних конфліктів із такими країнами, як Китай чи Іран, особливо за президентства Дональда Трампа, Вашингтон навряд чи поділиться цим видом стратегічного озброєння.

"США зараз не до нас. Це раз. По-друге, потрібно буде вирішувати носії цих Tomahawk. Тому що "Томагавки" вони є і морського, і авіаційного базування і наземного базування, але наземного базування у самих США не так багато, щоб передавати кудись", – пояснив експерт.

Нагадаємо, що 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді стратегічний план для перемоги у війні з Росією. Документ складається з п’яти основних пунктів і трьох засекречених додатків, деталі яких не розголошуються. Однак журналісти повідомляють, що в одній із закритих частин плану йдеться про запит України на постачання крилатих ракет Tomahawk.