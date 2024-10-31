Речник Путіна висловився про бажання України отримати ракети Tomahawk

У Кремлі вважають, що українська влада занепокоєна через просування військ держави-агресорки на сході України.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав бажання України отримати американські ракети Tomahawk з дальністю 2 500 км спробою втягнути Захід у “конфлікт”.

Такий коментар представник Кремля зробив у четвер, 31 жовтня, на щоденній пресконференції.

“Усі ці "трюки", незалежно від їхньої таємності, ведуть до того, щоб Київ "по вуха" втягнув Захід у конфлікт та легітимізував його. Так ми це бачимо”, - сказав Пєсков.

При цьому речник президента РФ назвав таке прохання української влади свідченням занепокоєння через ситуацію на фронті, де відбувається просування російських військ на сході України.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Білим домом. "Отже, між партнерами немає нічого конфіденційного", – обурився президент.

Зеленський розкритикував США за витік інформації!

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