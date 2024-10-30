Зеленський різко прокоментував "злив" секретного пункту Плану перемоги щодо ракет Tomahawk

Президент Зеленський прокоментував появу в медіа інформації про ракети Tomahawk для України.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував партнерів за витік інформації про прохання України в ракетах Tomahawk, яке мало бути конфіденційним.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи 30 жовтня.

"Коли багато країн почали підтримувати План перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", - заявив він.

За словами президента, питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та США.

"Як розуміти повідомлення про Tomahawk? Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим Домом. Значить, між партнерами немає нічого конфіденційного", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що в секретній частині Плану перемоги президента Зеленського містилася пропозиція до США передати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk, здатні уражати цілі на відстані 1600 кілометрів.

Читайте також: