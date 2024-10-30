5 способів підтримати ментальний баланс

Як загнати себе в пікову точку тривоги, нам добре відомо. Достатньо просто жити в непрості часи, постійно перейматися безпекою близьких та не відчувати впевненості в завтра. У нас три "так", ми проходимо в наступний рівень — хронічний стрес. Але з ним доброї каші не звариш, тож пропонуємо користуватися простими способами зниження стресу, які підтримають ментальне здоров’я і швидко "поставлять на ноги".

Правильна техніка дихання

Дихання — це єдина автономна система нашого організму, яку ми можемо контролювати і впливати таким чином на самопочуття. Тож коли емоційно важко, спробуйте дихальні вправи для заспокоєння. Наприклад, техніка "квадрат". Уявіть перед собою квадрат. Зосередьтеся на диханні та рухайтеся зором по гранях фігури — на вертикальних робимо вдих/видих, на горизонтальних — паузи: 1 неспішно вдихаємо й рахуємо до чотирьох; 2 робимо паузу й теж рахуємо до чотирьох; 3 поволі видихаємо (1,2,3,4); 4 робимо паузу (1,2,3,4).

Медитація

Знайдіть спокійне місце, бажано на свіжому повітрі. Зручно сядьте на килимок, заплющте очі, глибоко вдихніть і видихніть. Зосередьтеся на вашому диханні. Увімкніть "музику для метидацій" або звук співочих чаш. Сфокусуйтеся на відчуттях у своєму тілі. Відпустіть тривожність та відчуйте полегшення. Після 15 хвилин медитації поверніться до контролю дихання.

Фізична активність просто неба

Outdoor training або просто тренування на свіжому повітрі дають змогу не лише змінити картинку, вдосталь наситити своє тіло киснем та урізноманітнити фітнес-навантаження, але й перезавантажити голову — дати їй можливість працювати над новими нейронними зв’язками, а не над генерацією нав’язливих думок. І, звичайно, під час тренувань виробляються ендорфіни та серотонін, відомі як "гормони щастя", що допомагають покращити настрій та зменшити тривожність.

Спілкування з близькими

Аби відчути єдність та підтримку, важливо більше часу проводити з близькими людьми. Спільні хобі, прогулянки на свіжому повітрі, пікніки чи спортивні активності разом позитивно впливають на нервову систему та "провітрюють" голову. Спілкування — хороші ліки.

Прогулянка лісом

Будь-яка згадана вище практика дає ще кращий результат, коли навколо чисте гірське повітря, що сприяє зміцненню здоров’я. Але прогулянка лісом — самостійний спосіб знизити тривогу та впоратися зі стресом. Завдяки унікальній екосистемі Карпат, повітря в регіоні допомагає організму оновитися, відновити сили та покращує загальний стан. Тому просто піша прогулянка у Bukovel цілюща для душі.



Дихайте на повну. Відчувайте Карпати.

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