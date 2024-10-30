Суцільна руїна: який вигляд зараз має Вовчанськ (відео)

На ролику не видно жодного вцілілого будинку.

Українські прикордонники зняли на відео зруйноване місто Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

В ДПСУ заявили, що прикордонники Краматорського загону показали, який вигляд зараз має Вовчанськ. Бійці кажуть, що від міста залишилися лише руїни.

Це підтверджує відео, зняте, очевидно, з дрона над Вовчанськом. На кадрах видно суцільні руйнування, неможливо знайти жодного вцілілого будинку. Подекуди, ймовірно, внаслідок влучань боєприпасів валить густий дим.

Зруйнований Вовчанськ зняли на відео

Нагадаємо, раніше речник бригади "Гарт" ДПСУ Олександр Даниленко повідомив, що Вовчанськ зруйновано вщент. Там присутні і українські, і російські війська.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти на Харківському напрямку здійснили чотири атаки у районах Вовчанська та Липців.

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