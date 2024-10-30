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Сплошная руина: как выглядит сейчас Волчанск (видео)

Сплошная руина: как выглядит сейчас Волчанск (видео)

Разрушения в Волчанске/Скриншот с видео

На ролике не видно ни одного уцелевшего дома.

Украинские пограничники сняли на видео разрушенный город Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

В ГПСУ заявили, что пограничники Краматорского отряда показали, как выглядит сейчас Волчанск. Бойцы говорят, что от города остались только руины.

Это подтверждает видео, снятое, очевидно, с дрона над Волчанском. На кадрах видны сплошные разрушения, невозможно найти ни одного уцелевшего дома. Кое-где, вероятно, вследствие попаданий боеприпасов валит густой дым.

Разрушенный Волчанск сняли на видео

Разрушенный Волчанск сняли на видео

Напомним, ранее спикер бригады "Гарт" ГПСУ Александр Даниленко сообщил, что Волчанск разрушен до основания. Там присутствуют и украинские, и российские войска.

К слову, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские оккупанты на Харьковском направлении совершили четыре атаки в районах Волчанска и Липцев.

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