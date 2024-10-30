Сплошная руина: как выглядит сейчас Волчанск (видео)

На ролике не видно ни одного уцелевшего дома.

Украинские пограничники сняли на видео разрушенный город Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

В ГПСУ заявили, что пограничники Краматорского отряда показали, как выглядит сейчас Волчанск. Бойцы говорят, что от города остались только руины.

Это подтверждает видео, снятое, очевидно, с дрона над Волчанском. На кадрах видны сплошные разрушения, невозможно найти ни одного уцелевшего дома. Кое-где, вероятно, вследствие попаданий боеприпасов валит густой дым.

Разрушенный Волчанск сняли на видео

Напомним, ранее спикер бригады "Гарт" ГПСУ Александр Даниленко сообщил, что Волчанск разрушен до основания. Там присутствуют и украинские, и российские войска.

К слову, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские оккупанты на Харьковском направлении совершили четыре атаки в районах Волчанска и Липцев.

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