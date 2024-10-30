Вчені розшифрували найстарішу у світі карту, що веде до Ноєвого ковчега – фото

Вчені розшифрували найстарішу у світі карту після багатьох років досліджень – і вони вважають, що розкопали місце останнього спочинку Ноєвого ковчега.

Про це повідомляє Metro.

Imago Mundi, 3000-річний вавилонський артефакт, являє собою глиняну табличку з писемністю, що використовує клиноподібні символи для опису того, як, на думку християн, був створений світ.

Але дослідники Британського музею, де зберігається табличка, провели більш глибокий аналіз, щоб розшифрувати карту і виявити біблійні посилання в стародавній клинописній мові.

Зворотний бік таблички діє як ключ, описуючи те, що мандрівник побачить на своєму шляху, причому в одній частині сказано, що він повинен пройти через "сім ліг... [щоб] побачити щось товсте, як парсікту-судно".

Слово "парсікту" було знайдено на інших давніх вавилонських табличках, зокрема, для пояснення розміру човна, необхідного для того, щоб пережити Великий потоп.

Дослідники слідували інструкціям і знайшли шлях до "Урарту", де в давній месопотамській поемі стверджується, що чоловік і його сім'я приземлилися на ковчег, щоб зберегти життя.

Дослідники нарешті розгадали загадку найстарішої відомої карти світу / Фото: The British Museum

Це місце є ассирійським еквівалентом "Арарату", єврейського слова, що означає гору, на якій Ной розбив біблійний корабель, збудований з тією ж самою метою.

Доктор Ірвінг Фінкель, куратор Британського музею, сказав: "Це показує, що історія була тією ж самою, і, звичайно, що одне призвело до іншого, але також, що з вавилонської точки зору, це було питанням факту. Якби ви вирушили в цю подорож, то побачили б залишки цього історичного човна".

Вважається, що знайдено місце поховання Ноєвого ковчега / Фото: NoahsArkScans.com

Вперше Imago Mundi було знайдено на території сучасного Іраку 1882 року. Вона містить клинописний текст – мову, якою користувалися лише вавилоняни, що викарбували на табличці карту, яка, як вважалося, показувала весь відомий на той час світ.

Внизу в центрі карти розташована Месопотамія, оточена колом, що представляє "гірку річку", яка, як вважалося, омиває весь світ.

Відтоді табличка була пошкоджена, але колись на ній було зображено вісім трикутників, які, як визначили дослідники, означали гори, що відповідають описам на звороті.

"Номер чотири говорить: "До четвертої, до якої ви повинні пройти сім ліг", - сказав доктор Фінкель.

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Він продовжив пояснювати, що цей уривок продовжує пояснювати, як мандрівник врешті-решт натрапить на гігантське судно.

"Цей вимір парсікту для ассиріолога є чимось таким, що змушує його вуха заклацати, і справа в тому, що він лише один раз зустрічається на клинописних табличках, і це досить цікава клинописна табличка", - додав він.

"Тому що це опис ковчега, який був побудований, теоретично, за вавилонською версією Ноя".

Вавилонська версія історії говорить, що бог Еа послав потоп, який знищив усе людство, окрім Утнапіштіма та його сім'ї, які за наказом бога побудували ковчег і наповнили його тваринами.

Вавилонський Ной, як кажуть, виконав Божі вимоги і побудував ковчег "як товсту посудину з парсікту", і в той час як Imago Mundi датується приблизно 3000 роками, біблійний великий потоп стався приблизно 5000 років тому.

Доктор Фінкл пояснив, що кожен, хто пройшов шлях до Урарту, теоретично міг би побачити дерев'яні ребра судна на горі, "як у Біблії".

Біблія стверджує, що ковчег зупинився на "горах Арарат" в Туреччині після 150-денного потопу, який потопив Землю і все живе на ній, що не перебувало всередині дерев'яного корабля.

А гора, про яку йдеться, має вершину, що відповідає формі та розмірам Ноєвого ковчега. Кажуть, що корабель мав розміри "300 ліктів, 50 ліктів, 30 ліктів", що означає до 157 м завдовжки, 26 м завширшки і 15 м заввишки.

Команда експертів під керівництвом Стамбульського технічного університету проводила розкопки гори протягом багатьох років і 2023 року виявила, що вони знайшли глину, морські матеріали та морепродукти, які вказують на те, що люди перебували на місці події від 3 000 до 5 000 років тому.

Однак доктор Ендрю Снеллінг, молодий креаціоніст, доктор філософії з Сіднейського університету, раніше заявляв, що гора Арарат не може бути місцем розташування ковчега, оскільки гора утворилася лише після того, як відступили води повені.

Нагадаємо, археолог випадково знайшов у джунглях загублене місто з пірамідами. Місто могло бути домівкою для 30-50 тис. людей на піку свого розвитку.

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