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Підвищення зарплат прокурорам скасували

Підвищення зарплат прокурорам скасували

Гроші / Фото: УНІАН

Норму про збільшення зарплат прокурорам прибрали із проєкту бюджету-2025.

Верховна Рада України скасувала підвищення зарплат прокурорам, збільшення яких було закладено у проєкті держбюджету на 2025 рік.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам! Тільки що була проголосована правка №155. За – 242. Тобто ця норма прибирається з Держбюджету-2025", – йдеться в заяві народного обранця.

Нагадаємо, у законопроєкті "Про державний бюджет України на 2025 рік" було закладено підвищення зарплат прокурорам на 37%. У грошовому еквіваленті це 3 млрд грн.

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Прокурорам підвищать зарплати на 37% - оце так!

Прокурорам підвищать зарплати на 37% - оце так!

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