Повышение зарплат прокурорам отменили

Норму об увеличении зарплат прокурорам убрали из проекта бюджета-2025.

Верховная Рада Украины отменила повышение зарплат прокурорам, увеличение которых было заложено в проекте госбюджета на 2025 год.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рада отменила повышение зарплат прокурорам! Только что была проголосована правка №155. За – 242. То есть эта норма убирается из Госбюджета-2025", – говорится в заявлении народного избранника.

Напомним, в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2025 год" было заложено повышение зарплат прокурорам на 37%. В денежном эквиваленте это 3 млрд. грн.

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