В РНБО повідомили, скільки ще українців хочуть призвати до лав ЗСУ

В Україні хочуть призвати до лав Збройних сил України ще 160 тисяч осіб. Це допоможе укомплектувати підрозділи.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко у Верховній Раді 29 жовтня.

"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", - наголосив він.

З його слів, усього до Сил оборони України було призвано 1 млн 50 тисяч українців.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - від 10 листопада 2024-го до 7 лютого 2025-го.

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