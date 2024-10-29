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В РНБО повідомили, скільки ще українців хочуть призвати до лав ЗСУ

В РНБО повідомили, скільки ще українців хочуть призвати до лав ЗСУ

Мобілізація в Україні. / Фото: ТСН.ua

Завдяки призову вдасться укомплектувати підрозділи.

В Україні хочуть призвати до лав Збройних сил України ще 160 тисяч осіб. Це допоможе укомплектувати підрозділи.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко у Верховній Раді 29 жовтня.

"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", - наголосив він. 

З його слів, усього до Сил оборони України було призвано 1 млн 50 тисяч українців. 

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - від 10 листопада 2024-го до 7 лютого 2025-го. 

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