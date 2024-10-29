В СНБО сообщили, сколько еще украинцев хотят призвать в ряды ВСУ

Благодаря призыву удастся укомплектовать подразделения.
В Украине хотят призвать в ряды Вооруженных сил Украины еще 160 тысяч человек. Это поможет укомплектовать подразделы.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в Верховной Раде 29 октября.
"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%", — подчеркнул он.
По его словам, всего в Сила обороны Украины было призвано 1 млн 50 тысяч украинцев.
Как сообщалось, Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
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