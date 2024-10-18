Бронирование от мобилизации: Зеленский сообщил важные критерии

В Украине пока не разработана справедливая модель экономического бронирования от мобилизации. Критерием для этого не может быть профессия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Глава государства подчеркнул, что экономическое бронирование должно быть справедливым. Найти единственное справедливое решение – это задача Минэкономики и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Те модели, которые они показывали мне, они не совсем справедливы. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Остальные должны быть критерии. Критерием должна быть не профессия", — добавил Зеленский.

Впрочем, по словам президента, в Украине уже определили список профессий, от которых зависит работа критической инфраструктуры и без которых не может выжить войско. А другие профессии — сложный вопрос, нелегко найти для этого баланс.

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"Военные опасаются, что будет недостаточно сил. Бизнес ставится иначе... Поэтому мне кажется, здесь пока баланса нет — нельзя просто шашкой махать", — добавил Зеленский.

Напомним, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сообщал, что в парламенте нет достаточного количества голосов для поддержки экономического бронирования, но эту идею пока "не похоронили".

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