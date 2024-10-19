Около восьми часов в области продолжается тревога.
Утром субботы, 19 октября, в Черкасской области произошли взрывы. Громко было близ Умани.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
"Взрывы в Черкасской области", — сообщают медиа.
Отметим, что в Черкасской области с 23:34 продолжается воздушная тревога. Утром ПС предупредили о крылатой ракете, пролетавшей через Кировоградскую область в направлении Умани. Впоследствии местных жителей призывали находиться в укрытиях.
Как сообщалось, утром 19 октября в Киевской области прогремели взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона.
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