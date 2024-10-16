Приостановка бронирования в Украине: эксперты указали, какую угрозу представляет

Украину ждет бюджетный и продовольственный кризис из-за остановки бронирования во время мобилизации.

Об этом говорится в материале Forbes.

В результате приостановки бронирования в Украине будут серьезные потери бюджета, ослабление экономики и кризис на продовольственном рынке, отмечают эксперты издания.

По результатам собственного опроса компаний, Forbes указал на жалобы бизнеса, что отдельные местные ТЦК игнорируют постановление Кабмина №516, которое автоматически продлевает на три месяца отсрочку от мобилизации, если оно было актуально на 7 мая 2024 года. В худшем случае это может закончиться мобилизацией критически важных для производства работников.

Бизнес обеспокоен и возможными изменениями в процедуре бронирования. После темы безопасности, бронирование сотрудников является наиболее важным. И если правительство пойдет на уменьшение критериев для бронирования сотрудников или снизит процент тех, кто может под него подпадать, это повлияет на производственный процесс.

Дальнейшая мобилизация высококвалифицированных специалистов в конечном счете приведет к потере способности не только поддерживать регионы присутствия и наполнять государственный бюджет налоговыми поступлениями, но и снижение благотворительной помощи ВСУ.

Напомним, ранее речь шла о практике мобилизации мужчин, которым исполнилось 50 лет. По мнению специалистов, это не слишком удачная система. Младшие военнослужащие больше годятся для выполнения разных задач.

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