КНДР может применить ядерное оружие: эксперт предупредил о мировом конфликте

Историк отметил, что в случае глобального конфликта Северная Корея, в отличие от РФ и Китая, может применить ядерное оружие.

Сотрудничество России с Северной Кореей свидетельствует о формировании нового военно-политического блока. А это признак будущего мирового конфликта.

Такое мнение историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев выразил в эфире телеканала "Киев24".

По словам эксперта, военно-промышленный комплекс России уже не может справиться с военными потребностями. И у россиян есть проблема с мобилизационным ресурсом, если они уже используют северокорейские войска.

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"Формируется фактически военно-политический блок. Появление военно-политических блоков – это признак мирового будущего конфликта, потому что он формируется против кого-то. Разумеется, это будет дальнейшая основа для противодействия странам НАТО. И если западные партнеры не очнутся и не начнут понимать всю опасность, это безусловно перерастет в глобальный конфликт", – предостерег историк.

"Использует ли Россия ядерное оружие? Уверен, что нет. Использует ли Китай? Нет. Может ли использовать Северная Корея? Да", — отметил Берендеев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "в коалиции преступников вместе с Путиным" есть еще две страны — Северная Корея и Иран. КНДР передает Москве не только оружие, но рабочих для российских заводов и личный состав для армии.

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