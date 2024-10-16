Пятилетний мальчик стал самым молодым преподавателем в мире: чему он учит (фото)

Мальчика из Индии признали самым молодым в мире инструктором по йоге (мужчиной) после прохождения 200-часового курса подготовки учителей.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

В ноябре в 2023 году Пратьякш Виджай получил работу своей мечты, хотя ему было всего 5 лет 337 дней.

Пратьякш, которому сейчас шесть с половиной лет, начал изучать йогу, когда ему было четыре. Через несколько месяцев, осознавая свою страсть и при поддержке родителей, он принял решение заниматься йогой более серьезно, желая развить более глубокий уровень знаний: "Я хочу распространить знание древней йоги на весь мир, чтобы каждый мог наслаждаться здоровой и свободной от напряжения жизнью".

Пратьякш Виджай / Фото: Guinness World Records

По словам Пратьякша, "йога сама по себе является лучшим упражнением, но некоторые из лучших вещей в йоге – это то, что она повышает гибкость, уровень энергии и помогает метаболизму".

И хотя его любовь к йоге была понятна с самого начала, его эффективность как преподавателя также становится очевидной: "Я хочу, чтобы моим ученикам было комфортно. Людям, которые нервничают и никогда раньше не пробовали йогу, я хочу сказать: не смотрите на других, просто начните".

Пратьякш Виджай / Фото: Guinness World Records

Конечно, установление мирового рекорда в столь юном возрасте принесло большую радость юному йогу и его семье. "Я не могу передать свои чувства, когда узнал, что получил титул рекордсмена", – пояснил Пратьякш. "Я хочу поблагодарить маму за то, что она была моей системой поддержки на каждом шагу моего путешествия в йоге".

Пратьякш Виджай / Фото: Guinness World Records

Но именно отец, по словам самого мальчика, передал ему лучший совет, ставший секретом его успеха: "Мой отец посоветовал мне не пользоваться смартфоном и избегать нездоровой пищи. Это очень помогло мне сконцентрироваться на моих целях в йоге!".

Пратьякш Виджай / Фото: Guinness World Records

Он твердо в это верит и хочет поделиться этим советом со всеми, кто стремится добиться своих целей.

Напомним, на днях житель Индии представил самую маленькую в мире стиральную машинку. Эта миниатюрная машинка выводит стирку мелких вещей на совершенно новый уровень.

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