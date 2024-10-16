Ладонь под микроскопом: видео медика напугало Сеть

Врачи в очередной раз напомнили о важности мытья рук.

Врач озадачил видео о том, как выглядит человеческая ладонь под микроскопом.

Об этом пишет Mirror.

На ролике доктора Миро Фигуры врачи реагируют на вид рук невооруженным глазом. При внимательном рассмотрении пальца видно, что кожа покрыта грязью.

От пылинок почвы до волоска – все мельчайшие частицы грязи сразу бросаются в глаза. Но, по мнению экспертов, именно то, чего вы не видите, должно вас беспокоить.

Медик Дана заявила: "На этой руке может быть более 3 000 различных видов микробов, поэтому вы должны мыть руки. Гигиена рук чрезвычайно важна. Она может помочь уменьшить до 50% инфекций, которые можно предотвратить".

С момента публикации видео было просмотрено тысячи раз, а пользователи социальных сетей быстро отреагировали на него. Люди были шокированы количеством грязи, которая скапливается на наших руках каждый день.

Я никогда не смогу этого забыть

Это отвратительно

Теперь понятно, почему у меня прыщи

А мы до сих пор любим облизывать пальцы во время еды

Врачи напоминают, что мытье рук является простой и эффективной мерой для защиты от таких заболеваний, как пищевое отравление и вирусы, в том числе грипп и коронавирус. Они рекомендуют тщательно мыть руки:

После посещения туалета или смены подгузников

До и после работы с сырыми продуктами

Перед едой и во время ее приготовления

После чихания или кашля

До или после обработки любого вида пореза или раны

После контакта с животными

Напомним, ученые назвали витамин, снижающий риск смерти почти на 60%. Он помогает усваиваться кальцию, способствуя укреплению костной ткани, улучшает работу иммунной системы, снимает воспаление, предотвращает заболевания дыхательных путей.

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