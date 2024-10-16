План победы Украины над Россией: Британия знает, как разрешить ситуацию

Британия рассматривает возможности нанесения ударов Украиной по военным объектам в глубине России.

Об этом стало известно в ходе телефонного разговора начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Александра Сырского с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

В ходе беседы обсуждалась актуальная стратегическая обстановка и организация отпора российской агрессии на определенных участках фронта. Особое внимание было уделено возможностям поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. Британская сторона сейчас прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации Плана Победы.

Сообщается, что среди основных направлений украино-британского военного сотрудничества – поставка военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.

Генеральный штаб Украины также обратил внимание британского коллеги на нарушение международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, в частности, на ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины и массированные бомбардировки гражданских объектов.

В завершение разговора была высказана благодарность адмиралу Тони Радакину, Правительству и народу Соединенного Королевства за их стойкую и твердую поддержку Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может получить до 3000 северокорейских солдат для участия в войне в Украине. Президент Зеленский подтвердил фактическое вступление Северной Кореи на стороне России, а министр обороны Южной Кореи указал возможность направления военных на оккупированные территории. Северные корейцы, как утверждает эксперт Роберт Гамильтон, выполняют инженерные функции и управляют баллистическими ракетами. В настоящее время Западу не хватает активных реакций на эту угрозу.

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