План перемоги України над Росією: Британія знає, як вирішити ситуацію

Британія розглядає можливості завдання ударів Україною по військових об’єктах у глибині Росії.

Про це стало відомо в ході телефонної розмови начальника Генерального штабу Збройних Сил України Олександра Сирського з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

Під час розмови обговорювалася актуальна стратегічні обставини та організація відсічі російській агресії на визначених ділянках фронту. Окрему увагу було приділено можливостям ураження військових об'єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. Британська сторона наразі опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги.

Повідомляється, що серед основних напрямків українсько-британського військового співробітництва – постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

Генеральний штаб України також звернув увагу британського колеги на порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини російських військ, зокрема на ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України та масовані бомбардування цивільних об'єктів.

На завершення розмови було висловлено вдячність адміралу Тоні Радакіну, Уряду та народові Сполученого Королівства за їхню стійку та непохитну підтримку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія може отримати до 3 000 північнокорейських солдатів для участі у війні в Україні. Президент Зеленський підтвердив фактичний вступ Північної Кореї на боці Росії, а міністр оборони Південної Кореї зазначив можливість направлення військових на окуповані території. Північні корейці, як стверджує експерт Роберт Гамільтон, виконують інженерні функції і керують балістичними ракетами. Наразі Заходу бракує активних реакцій на цю загрозу.

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