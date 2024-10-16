В Україні скоротили час термінового оформлення паспорта

Окрім того, відтепер можна буде одночасно оформити/обміняти український паспорт та оформити закордонний паспорт.

Кабінет Міністрів скоротив строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України від 10 до 7 робочих днів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі.

Так, своїм рішенням уряд скоротив від 10 до 7 робочих днів строк надання органами та підрозділами Державної міграційної служби адміністративної послуги термінового оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення документа вперше.

Окрім того, Кабмін доповнив перелік адміністративної послуги послугою з одночасного оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів для виїзду за кордон.

До слова, раніше ТСН.ua пояснював, чи можна українцям мати два закордонні паспорти одночасно.

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