В Украине сократили время срочного оформления паспорта

Кроме того, теперь можно будет одновременно оформить/обменять украинский паспорт и оформить загранпаспорт.

Кабинет Министров сократил сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины с 10 до 7 рабочих дней.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнычук сообщил в Сети.

Так, своим решением правительство сократило с 10 до 7 рабочих дней срок предоставления органами и подразделениями Государственной миграционной службы административной услуги срочного оформления (в частности, вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины, кроме оформления документа впервые.

Кроме того, Кабмин дополнил перечень административной услуги услугой по одновременному оформлению (в частности, вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов для выезда за границу.

К слову, ранее ТСН.ua объяснял, можно ли украинцам иметь два загранпаспорта одновременно.

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