Новые правила для украинцев за границей: "Хочешь паспорт – пройди проверку"

Украинцам за границей придется проходить специальную проверку военных документов для получения паспорта. Кабмин ввел новые правила.

Обо всех тонкостях проверки и обновления военно-учетных данных на чужбине и будут ли заставлять возвращаться мужчин в Украину, пишут журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Прошел проверку – получил паспорт

В Украине внесли изменения в процедуру проверки военно-учетных документов для граждан, живущих за границей и планирующих получить паспорт. Теперь паспортные службы будут проверять подлинность их военно-учетных документов. Об этом сообщила пресс-служба Камбина. Процесс проверки военных документов для получения паспорта за границей будет автоматизирован. В частности, проверки будут осуществляться через электронные реестры, такие как Единый государственный демографический реестр, и системы Государственной миграционной службы. Результаты проверки можно получить по телефону, электронной почте или обычной почте.

"При представлении гражданами Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за пределами Украины, документов в обособленное подразделение для оформления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу работником обособленного подразделения проводится проверка действительности военно-учетного документа. -учетных документов лиц проводится путем электронного информационного взаимодействия Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ДМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита"."



Если военно-учетный документ будет признан недействительным, это приведет к отказу в получении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

"В случае получения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведений о недействительности военно-учетного документа во время электронного информационного взаимодействия работник обособленного подразделения информирует гражданина Украины об отказе в оформлении паспорта гражданина Украины и/или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, в том числе имеющимися средствами электронных коммуникаций (телефонная связь, электронная почта) или почтовой связи."

В то же время те, кто подал документы для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта до вступления в силу нового закона о мобилизации (25 апреля 2024 года), могут получить заказанные документы при предъявлении действительного ВОД, отображаемого в Реестре Оберег. Если документ окажется недействительным, паспорт можно получить только в территориальном органе ДМС в Украине.

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"В случае получения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведений о недействительности предъявленного военно-учетного документа получение такими лицами паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ДМС. в случае пересылки таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется."

Обновление данных за границей

Напомню, что находящимся за рубежом гражданам предусмотрели возможность обновить персональные данные несколькими способами. Например, можно сообщить необходимую информацию о себе по официальному электронному адресу либо позвонив по официальному номеру ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете, либо через приложение "Резерв+".

Об этом рассказала в комментарии сайту ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Как обновить данные через "Резерв+"

Один из самых удобных способов обновления данных – через приложение "Резерв+". В приложении каждый военнообязанный сможет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег". Приложение можно скачать на свои гаджеты. Для регистрации в приложении достаточно авторизироваться с помощью BankID.

Далее поочередно появятся поля для подтверждения или обновления данных. После того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность исполнена.

После того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность исполнена. Далее из реестра "Оберіг" подгрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас. QR-код также должен появиться в приложении "Резерв+". Такой код станет электронным заменителем военного билета. Напомню, что пользование приложением не обязательно. Однако кабинет будет автоматически создан для каждого военнообязанного.

По словам адвоката Марины Бекало, если гражданин (находящийся за границей) не нашел свои данные в Резерв+, он может обновить данные по электронной почте, и его обязанность будет считаться выполненной.

Более того, адвокат Анастасия Кондрась отметила, что даже тем категориям граждан, которые были сняты с учета, целесообразно обновить свои военно-учетные данные. Поскольку может быть ситуация, когда данные, указанные в военном билете и данные, содержащиеся в "Резерв+". Однако если вы нашли такие разногласия, то не обязательно идти в ТЦК, чтобы исправить эту ситуацию. Гражданин может направить письмо ТЦК и СП с просьбой исправить неточную информацию.

Будут ли посылать повестки за границу?

Возникает логичный вопрос. Если ТЦК будет известен фактический адрес проживания военнообязанного за границей, то следует ли ожидать повестки по почте? Адвокат заверила, что если в ТЦК и СП будут данные о месте жительства гражданина за границей, то посылать повестку международным почтовым отправлениям они не будут.

Что делать, если снят с военного учета?

Те граждане, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны стать на военный учет в дипломатическом учреждении Украины за рубежом. Для этого следует подать соответствующее заявление вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу.

Штрафы за нарушение мобилизационного законодательства

Более того, по словам Марины Бекало, ожидается, что такие действия как необновление персональных данных будут квалифицироваться как нарушение правил военного учета. За что согласно ст. 210 КУоАП установлен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Адвокат Анастасия Кондрась также подчеркнула, что если пренебречь обязанностью и не обновить военно-учетные данные, то действующим законодательством предусмотрена административная ответственность. И объясняет, кто может выписать штраф за нарушение правил военного учета.

Могут ли мужчины заставить вернуться в Украину?

Примечательно, что в законе о мобилизации не предусмотрены никакие обязанности, которые наступали бы для украинцев после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вениславский отметил, что постановка на военный учет не означает, что мужчину депортируют или заставят возвращаться в Украину. По его словам, у Украины нет таких инструментов, чтобы заставить другие страны возвращать мужчин во время военного положения.

Зеленский стремится вернуть мужчин в Украину

Примечательно, что Зеленский просил лидеров ЕС помочь вернуть украинских мужчин домой, но ему отказали. Об этом пишет Bloomberg.

"Зеленский пытался заставить своих союзников помочь вернуть в Украину больше мужчин боеспособного возраста, прося их о помощи на двусторонних встречах. Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев назад, пока идет война."

Такие действия Зеленского у Bloomberg объясняют тем, что президент Украины хочет поддержать разрушенную войной экономику и противостоять России. Впрочем, сейчас Центральная и Восточная Европа испытывает нехватку работников. В частности, ни Польша, ни Чехия не хотят терять украинцев. Ведь в строительных и транспортных компаниях этих стран украинцы составляют около 30% работников.

"Откровенно говоря, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев. Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих."

По данным Агентства ООН, более 6 млн украинцев являются беженцами за границей. Согласно прогнозу НБУ, еще 400 тыс. человек покинут страну в 2024-м из-за веерных отключений света и угрозы российских обстрелов для энергоинфраструктуры.

В Bloomberg отмечают, что украинские беженцы в Польше в большинстве своем обеспечивают себя самостоятельным трудом — причем 80% их доходов составляет зарплата. В Чехии, по данным Минтруда страны, украинские беженцы уплатили почти вдвое больше налогов в первом квартале 2024 года.

Тем временем украинские беженцы в Венгрии могут остаться без крова. ТСН.ua уже сообщил, кого это касается. Согласно ему, бесплатное жилье и финансовую поддержку получат только официально зарегистрированные в зонах боевых действий в Украине.

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