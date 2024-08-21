Нові правила для українців за кордоном: "Хочеш паспорт – пройди перевірку"

Українцям за кордоном доведеться проходити спеціальну перевірку військових документів для отримання паспорта. Кабмін запровадив нові правила.

Про всі тонкощі перевірки та оновлення військово-облікових даних на чужині та чи будуть змушувати повертатися чоловіків до України, пишуть журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Пройшов перевірку – отримав паспорт

В Україні запровадили зміни до процедури перевірки військово-облікових документів для громадян, які живуть за кордоном і планують отримати паспорт. Тепер паспортні служби перевірятимуть автентичність їхніх військово-облікових документів. Про це повідомила пресслужба Кабміну. Процес перевірки військових документів для отримання паспорта за кордоном буде автоматизовано. Зокрема, перевірки здійснюватимуться через електронні реєстри, як-от Єдиний державний демографічний реєстр, та системи Державної міграційної служби. Результати перевірки можна отримати телефоном, електронною поштою або звичайною поштою.

"Під час подання громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, документів до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон працівником відокремленого підрозділу проводиться перевірка дійсності військово-облікового документа. Перевірка дійсності військово-облікових документів осіб проводиться шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта".



Якщо військово-обліковий документ буде визнано недійсним, це призведе до відмови в отриманні паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

"У разі отримання з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про недійсність військово-облікового документа під час електронної інформаційної взаємодії працівник відокремленого підрозділу інформує громадянина України про відмову в оформленні паспорта громадянина України та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, зокрема наявними засобами електронних комунікацій (телефонний зв’язок, електронна пошта) або поштового зв’язку".

Водночас ті, хто подав документи для оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта, до набуття чинності новим законом про мобілізацію (25 квітня 2024 року), можуть отримати замовлені документи за умови пред’явлення дійсного ВОД, що відображається у реєстрі "Оберіг". Якщо документ виявиться недійсним, паспорт можна буде отримати лише в територіальному органі ДМС в Україні.

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"У разі отримання з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про недійсність пред’явленого військово-облікового документа отримання такими особами паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється".

Оновлення даних за кордоном

Нагадаю, що громадянам, які перебувають за кордоном, передбачили можливість оновити персональні дані у кілька способів. Наприклад, можна повідомити необхідну інформацію про себе через офіційну електронну адресу або зателефонувавши на офіційний номер ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через застосунок "Резерв+".

Про це розповіла у коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Як оновити дані через "Резерв+"

Один із найзручніших способів оновлення даних – через застосунок "Резерв+". У застосунку кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг". Застосунок можна завантажити на свої гаджети. Для реєстрації в застосунку достатньо авторизуватись за допомогою BankID.

Далі почергово з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено – законний обов'язок виконано.

Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код. Такий код стане електронним замінником військового квитка. Нагадаю, що користування застосунком не є обов’язковим. Однак, кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов’язаного.

За словами адвокатки Марини Бекало, якщо громадянин (який перебуває за кордоном) не знайшов свої дані в "Резерв+", він може оновити дані електронною поштою – і його обов'язок буде вважатися виконаним.

Ба більше, адвокатка Анастасія Кондрась зазначила, що навіть тим категоріям громадян, які були зняті з обліку, доцільно оновити свої військово-облікові дані. Оскільки може бути ситуація, коли дані, які зазначені у військовому квитку, та дані, які містяться у "Резерв+", можуть відрізнятися. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов’язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити лист до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію.

Чи надсилатимуть повістки за кордон?

Виникає логічне запитання – якщо ТЦК буде відомо фактичну адресу проживання військовозобов’язаного за кордоном, то чи слід очікувати повістки поштою? Адвокатка запевнила, що якщо у ТЦК та СП будуть дані про місце проживання громадянина за кордоном, то надсилати повістку міжнародним поштовим відправленням вони не будуть.

Що робити, якщо знятий з військового обліку?

Ті громадяни, які були зняті з військового обліку через вибуття за межі України на строк понад три місяці, зобов’язані стати на військовий облік в дипломатичній установі України за кордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Штрафи за порушення мобілізаційного законодавства

Ба більше, за словами Марини Бекало, очікується, що такі дії як неоновлення персональних даних будуть кваліфікуватися як порушення правил військового обліку. За що відповідно до ст. 210 КУпАП встановлено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Адвокатка Анастасія Кондрась також підкреслила, що якщо знехтувати обов’язком і не оновити військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Та пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку.

Чи можуть чоловіків змусити повернутися до України?

Примітно, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов’язків, які б настали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України. Про це наголосив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Веніславський зазначив, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повертатися до України. За його словами, в України немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану.

Зеленський прагне повернути чоловіків до України

Примітно, що Зеленський нібито просив лідерів ЄС допомогти повернути українських чоловіків додому, але йому відмовили. Про це пише Bloomberg.

"Зеленський намагався змусити своїх союзників допомогти повернути до України більше чоловіків боєздатного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна".

Такі дії Зеленського у Bloomberg пояснюють тим, що президент України хоче підтримати зруйновану війною економіку і протистояти Росії. Втім, зараз Центральна і Східна Європа відчуває нестачу працівників. Зокрема, ані Польща, ані Чехія не хочуть втрачати українців. Адже в будівельних і транспортних компаніях цих країн українці становлять близько 30% працівників.

"Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася б без українських робітників".

За даними Агентства ООН, понад 6 млн українців є біженцями за кордоном. Згідно з прогнозом НБУ, ще 400 тис. осіб залишать країну 2024-го через віялові відключення світла та загрозу російських обстрілів енергоінфраструктури.

У Bloomberg зазначають, що українські біженці в Польщі здебільшого забезпечують себе самостійною роботою – причому 80% їхніх доходів становить зарплата. У Чехії, за даними Мінпраці країни, українські біженці сплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі 2024 року.

Тим часом українські біженці в Угорщині можуть залишитися без притулку. ТСН.ua вже повідомив, кого це стосується. Згідно з інформацією, безкоштовне житло та фінансову підтримку отримають тільки офіційно зареєстровані у зонах бойових дій в Україні.

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