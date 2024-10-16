Долоня під мікроскопом: відео медика нажахало Мережу

Лікар спантеличив відео про те, який вигляд має людська долоня під мікроскопом.

Про це пише Mirror.

На ролику доктора Міро Фігури лікарі реагують на вигляд рук неозброєним оком. При уважному розгляді пальця видно, що шкіра вкрита брудом.

Від порошинок ґрунту до волосинки – всі найдрібніші частинки бруду одразу впадають в око. Але, на думку експертів, саме те, чого ви не бачите, повинно вас турбувати.

Медикиня Дана заявила: "На цій руці може бути понад 3 000 різних видів мікробів, тому ви повинні мити руки. Гігієна рук надзвичайно важлива. Вона може допомогти зменшити до 50% інфекцій, яким можна запобігти".

Від моменту публікації відео було переглянуто тисячі разів, а користувачі соціальних мереж швидко відреагували на нього. Люди були шоковані кількістю бруду, який накопичується на наших руках щодня.

Я ніколи не зможу це забути

Це огидно

Тепер зрозуміло, чому у мене прищі

А ми досі любимо облизувати пальці під час їжі

Лікарі нагадують, що миття рук є простим і ефективним заходом для захисту від таких захворювань, як харчове отруєння і віруси, зокрема грип і коронавірус. Вони рекомендують ретельно мити руки:

Після відвідування туалету або зміни підгузків

До і після роботи з сирими продуктами

Перед їжею та під час її приготування

Після висякання, чхання або кашлю

До або після оброблення будь-якого виду порізу або рани

Після контакту з тваринами

Нагадаємо, вчені назвали вітамін, який знижує ризик смерті майже на 60%. Він допомагає засвоюватися кальцію, сприяючи зміцненню кісткової тканини, покращує роботу імунної системи, знімає запалення, запобігає захворюванням дихальних шляхів.

Читайте також: