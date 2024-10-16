Відомий український актор потрапив у ДТП на мотоциклі

Відомий український актор Артур Логай змусив прихильників неабияк хвилюватися за нього.

Артист у своєму Instagram повідомив, що потрапив у ДТП на мотоциклі. Сталося це не з вини знаменитості. Артур Логай говорить, що, на жаль, далеко не всі учасники дорожнього руху дотримуються правил. У його випадку сталося те, що водій авто вирішив різко перелаштуватися в іншу смугу, однак не ввімкнув показник повороту. Врешті, це призвело до того, що Артур Логай впав з мотоциклом. Тим часом водій авто просто поїхав далі.

Артур Логай потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Люди, які різко перелаштовуються з ряду в ряд без показників повороту, не дивлячись у дзеркала, - мудаки. Водію того авто, який вирішив різко вильнути в мій бік, пощастило, що я переймався своїм станом і станом мотоцикла. Якби вирішив наздогнати, додому б він пішов пішки", - обурився актор.

Артур Логай потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

Артур Логай діляться, що він, на щастя, серйозних травм не отримав. Однак, це сталося завдяки тому, що актор був одягнений у спеціальні джинси, взуття та шолом. Артист говорить, якби не спецодяг, то не знає, чим би все закінчилося. А от мотоцикл доведеться ремонтувати, адже на ньому залишились серйозні подряпини.

Артур Логай потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Не знаю, що було б з моїм коліном і ногою, якби не хороші мотоджинси і взуття", - підсумував актор.

Артур Логай потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

Нагадаємо, нещодавно журналістка Аліна Доротюк потрапила в ДТП. Вона показувала наслідки аварії та розповідала про свій стан.

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