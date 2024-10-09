Повестка по почте: что будет, если не явиться в ТЦК

В Украине есть несколько видов вручения повесток почтовой связью. Получив ее, военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП. Иначе – грозит штраф.

Об этом рассказал руководитель сектора мобилизационно оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью Главреду.

"Надлежащим образом извещенным военнообязанный считается, если повестка вручена в день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждающим информацию, или документом от почтового оператора (например, получил в руки и расписался), или в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получение или непроживание по месту, указанному в "Резерв+", — рассказал представитель ТЦК.

По его словам, именно тогда военнообязанный будет считаться должным образом уведомленным даже в том случае, если тот не обновил свои учетные данные или повестка была направлена по адресу, где он не проживает. То есть, по тем данным, которые вошли в базу реестра, объяснил Монукало.

Если военнообязанный не пришел за повесткой, ответственность будет определяться согласно административному кодексу правонарушений и может обернуться штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан — это от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

"Если же человек был должным образом извещен и поступила информация, что он не проживает по адресу, или если повестка была вручена, а человек не появился, то в обоих случаях формируются материалы для его розыска", — сказал Сергей Монукало.

Он пояснил, что по обращению районных городских, территориальных центров комплектования может отправлять данные и затем в электронном виде осуществляется розыск, административное задержание и доставка военнообязанных.

"Если оказывается нарушитель, то в рамках админзадержания предусматривается даже одевание наручников. Это оформляется соответствующим протоколом, а после доставки в соответствующий ТЦК независимо от того, где военнообязанный был подан в розыск, его доставляют в ближайший ТЦК. Там составляют протокол об админправонарушениях". В соответствии со степенью вины выносят решение, утверждаемое, соответственно, начальником ТЦК согласно статье 210-1", — пояснил Сергей Монукало.

Напомним, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК Сергей Монукало рассказал, что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные. Подавляющее большинство таких военнообязанных ищут с помощью "Укрпочты" или адресного оповещения.

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