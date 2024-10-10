Зарплаты украинцев стремительно растут: в НБУ назвали причину

В сентябре 2024 года в Украине продолжался рост номинальных зарплат из-за значительного дефицита рабочей силы.

Оживление экономической активности привело к увеличению спроса на работников, однако предприятия смогли заполнить всего 71% своих штатов. Это стимулировало работодателей повышатьзарплаты для привлечения новых сотрудников.

Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Пока официальная статистика Госстата пока отсутствует, и НБУ проводил оценку доходов населения посылая на следующие показатели: средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсий, данные Пенсионного фонда Украины, а также уровень поступлений единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц ( НДФЛ).

Конкуренция работодателей за квалифицированных работников и в дальнейшем будет обуславливать повышение зарплат. 77% предпринимателей планируют повышать зарплату в 2024 году, отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что по данным Нацбанка, среднемесячная зарплата в первом квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поскольку предприятия и дальше испытывают нехватку квалифицированных работников.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен в месяц.

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