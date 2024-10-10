Зарплати українців стрімко зростають: в НБУ назвали причину

У вересні 2024 року в Україні тривало зростання номінальних зарплат через значний дефіцит робочої сили.

Пожвавлення економічної активності призвело до збільшення попиту на працівників, проте підприємства змогли заповнити лише 71% своїх штатів. Це стимулювало роботодавців підвищувати зарплати для залучення нових співробітників.

Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ.

Наразі час офіційна статистика Держстату поки відсутня, і НБУ проводив оцінку доходів населення посилаючи на такі показники: середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсій, дані Пенсійного фонду України, а також рівень надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників і надалі зумовлюватиме підвищення зарплат. 77% підприємців планують підвищувати зарплату 2024 року, зазначили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що за даними Нацбанку, середньомісячна зарплата в першому кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, оскільки підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників.

Нагадаємо, що від 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

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