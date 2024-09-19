Как изменятся прожиточный минимум и минималка в 2025 году

В 2025 году минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года.

Об этом говорится в законопроекте №12000 о Государственном бюджете на 2025 год.

В проекте государственного бюджета на 2025 год не запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Следовательно, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан – на уровне 3028 грн.

Однако правительство намерено пересмотреть эти показатели по итогам первого полугодия 2025 года в случае улучшения экономической ситуации.

Документом был установлен и размер прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Он остался на уровне 2024 года.

Согласно одобренной Кабмином Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо в месяц будет равно – 3028 грн.

Кроме того:

на детей до 6 лет — 2 563 грн

на детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн

на лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн

В Бюджетной декларации отмечено, что минимальную зарплату и прожиточный минимум (от него зависит минимальная пенсия) планируется заморозить до 2027 года.

Минимальная зарплата в Украине в 2025 году повлияет также на размер минимальной пенсии по возрасту.

Напомним, в Минсоцполитики считают, что прожиточный минимум недостаточен для покрытия потребностей человека и предлагается его заменить базовой социальной помощью. Новый подход предполагает, что размер пособия будет зависеть от состава семьи.

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