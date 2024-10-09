Повістка поштою: що буде, якщо не з'явитися до ТЦК

В Україні наразі є кілька видів вручення повісток поштовим зв'язком. Отримавши її, військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК і СП. Інакше - загрожує штраф.

Про це розповів керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало в інтерв'ю Главреду.

"Належним чином сповіщеним військовозобов'язаний вважається, якщо повістку вручено в день одержання такого поштового відправлення особою, яка підтверджує інформацію, або документом від поштового оператора (наприклад, отримав у руки та розписався), або в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову від одержання чи непроживання за місцем, що було вказане в "Резерв+", - розповів представник ТЦК.

З його слів, саме тоді військовозобов'язаний вважатиметься належним чином сповіщеним навіть у разі, якщо той не оновив свої облікові дані чи повістка була надіслана за адресою, де він не проживає. Тобто за тими даними, які увійшли до бази реєстру, пояснив Монукало.

Якщо військовозобов'язаний не прийшов за повісткою, то відповідальність визначатиметься згідно з адміністративним кодексом правопорушень та може обернутися штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - це від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

"Якщо ж людина була належним чином сповіщена і надійшла інформація, що вона не проживає за адресою, або якщо повістка була вручена, а людина не з'явилася, то в обох випадках формуються матеріали для її розшуку", - сказав Сергій Монукало.

Він пояснив, що за зверненням районних міських, територіальних центрів комплектування, може надсилати дані і потім в електронному вигляді здійснюється розшук, адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаних.

"Якщо виявляється порушник, то в межах адмінзатримання передбачається навіть одягання наручників. Це оформлюється відповідним протоколом, а після доставлення до відповідного ТЦК незалежно від того, де військовозобов'язаний був поданий у розшук, його доправляють до найближчого ТЦК. Там складають протокол про адмінправопорушення. Відповідно до ступеня провини виносять рішення, яке затверджує, відповідно, начальник ТЦК згідно зі статтею 210-1", - пояснив Сергій Монукало.

Нагадаємо, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукало розповів, що чекає на тих, хто досі не оновив дані. Переважну більшість таких військовозобов'язаних шукають за допомогою "Укрпошти" або адресного оповіщення.

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