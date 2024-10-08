Військовий облік 17-річних юнаків: в ТЦК розповіли про вимоги

В Україні, коли юнаку виповниться 17 років, він має стати на первинний військовий облік – облік призовників.

Про це розповів керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало в інтерв'ю Главреду.

"Юнаки віком від 17 років до настання призовного віку приписуються до призовної ділянки, яка працює у всіх районних ТЦК. Переважно у всіх навчальних закладах беруть списки цих юнаків - від листопада до грудня проводиться основна приписка згідно із затвердженими графіками", - розповів він.

Зі слів Монукала, 17-річні хлопці проходять ВЛК. Після цього їм виписують приписне свідоцтво, дані з якого будуть вносити до бази "Оберіг".

"Це перша стадія до підготовки призовника, яким він є від 18 до 25 років, який раніше підлягав призову на строкову службу, але її призупинили у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Після 25 років ці юнаки автоматично подаються на облік військовозобов'язаних", - пояснив представник ТЦК.

Монукало каже: якщо юнак у зв'язку з об'єктивними причинами не приписався до призовної ділянки та не пройшов ВЛК, то протягом року проводиться дописка. Якщо ж нехтувати цими процесами, то тут вже йдеться про порушенням правил військового обліку та передбачається штраф.

Нагадаємо, в Україні отримати і подовжити відстрочку можна буде онлайн та автоматично. Міноборони України планує запустити нову функцію у застосунку "Резерв+".

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