В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала дату

В Україні будуть дощі.

В Україні від 12 жовтня погіршиться погода. Місцями стало холодно, а також можливі сильні дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У Києві в суботу сильний дощ і похолодання! 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря", - повідомила Діденко.

Тим часом наступні кілька днів триматиметься тепла погода. Завтра, 9 жовтня, в середу буде тепло, сухо і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +18-23°. Втім, на півдні повітря прогріється до +25°. Прохолодніше буде в Сумській та Харківській областях - 17-19° тепла.

У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько +20°.

Як повідомлялося, 6 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів - 30,6 мм. Попередній рекорд був 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів.

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