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Стало відомо, скільки повісток відправили "Укрпошті"

Стало відомо, скільки повісток відправили "Укрпошті"

Повістка. / Фото: ТСН.ua

Сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК.

Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало ще 70 тисяч повісток, які "Укрпошта" відправить військовозобов'язаним. Перші 6 тисяч повісток компанія отримала всередині вересня.

Повідомляють джерела Ukrainian Military Pages у цих відомствах.

Зазначається, що сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який  можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку "Резерв+".

За інформацією UMP, в алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми. Зокрема, вони формуються на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто вже призваний на військову службу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

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