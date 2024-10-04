Очільник НБУ назвав причини здорожчання долара в Україні

Національний банк України торік відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

Про це заявив очільник НБУ Андрій Пишний у Facebook.

"Ми розуміємо, що за підсумками року керованої гнучкості люди насамперед зважатимуть на показник девальвації офіційного курсу. Так, офіційний курс гривні до долара послабився майже на 13%. Це відбулося на тлі поєднання екзогенних факторів (триваліша та інтенсивніша війна, руйнування енергетики, чутки про дефолт), пом'якшення монетарної політики і валютних обмежень Нацбанком, що було критично важливо для бізнесу та стимулювання економічної активності", - написав він.

Водночас така динаміка курсу, по-перше, дала змогу утримати інфляцію протягом цього року близько до цілі НБУ (5%), а її прискорення в серпні було очікуваним і зумовлювалося факторами на боці пропозиції продовольчих товарів.

По-друге - не підважила подальше поліпшення інфляційних очікувань.

По-третє - сприяла поліпшенню стану зовнішньої торгівлі: дефіцит торгівлі за вісім місяців поточного року знизився до $22,2 млрд порівняно з $24,5 млрд торік.

По-четверте, таке послаблення гривні не підважило привабливість активів у національній валюті.

"За рік курс гривні до долара на готівковому ринку, де купує та продає валюту населення, послабився на 9%. Ставки за гривневими строковими депозитами торік навіть за вирахування податків перевищували 12%. Ставки за облігаціями внутрішньої державної позики були ще вищими і сягали 19%", - додав очільник НБУ.

Раніше Пишний повідомив, що Національний банк України продовжить політику керованої гнучкості, але повертатися до плаваючого курсу поки що зарано. Водночас НБУ уникатиме різких змін курсу гривні до долара.

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