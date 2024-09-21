Яким буде курс долара до кінця вересня: прогноз банкіра

До кінця вересня девальвація гривні буде незначною. Ймовірно, до 1 жовтня офіційний курс долара не перевищить 41,3 грн.

Про це повідомив банків Тарас Лєсовий у коментарі БРК.Україна.

"За всіма ознаками завершення вересня на валютному ринку не стане приголомшливим: з одного боку валютні коливання відбуватимуться майже щодня поперемінно - то вгору, то вниз. Втім, характер змін не поставить під сумнів загальні курсові показники", - висловився експерт.

Лєсовий не виключає, що через активність експортерів в певні дні на міжбанку може виникати профіцит валюти. Це віддзеркалиться ситуативним зниженням курсових показників. Наприклад, так було 6 вересня, коли торги на міжбанку завершилися зниженням курсу долара нижче 41 грн.

"Наразі будь-які стрімкі та сенсаційні курсові зміни малоймовірні, що матиме позитивний вплив, як на бізнес, так і на простих громадян. Однак, суто теоретично, не можна виключати, що девальваційні процеси можуть продовжитися в жовтні, хоча вони за аналогією квітня, травня чи липня не будуть стрімкими та не перевищать 1,3-1,5% за місяць", - додав Лєсовий.

За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку від 23 до 29 вересня, будуть такими:

коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/долар.

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

"Попри інфляційний тиск, на валютному ринку зберігатиметься відносний курсовий спокій, адже регулятор готовий вжити невідкладних заходів, щоб пом’якшити будь-які ажіотажні прояви та нівелювати негативні тенденції. Підсумовуючи валютний вересень, можна зробити висновок, що загальна ситуація другий місяць поспіль залишається прогнозованою з мінімальними ризиками для різких курсових змін", - каже Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, експерти дали прогноз, яким буде курс долара до кінця 2024 року. Зазначається, що загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою.

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