Каким будет курс доллара до конца сентября: прогноз банкира

Эксперт считает, что сейчас любые стремительные и сенсационные курсовые изменения маловероятны.

До конца сентября девальвация гривны будет незначительной. Вероятно, к 1 октября официальный курс доллара не превысит 41,3 грн.

Об этом сообщил банков Тарас Лесовой в комментарии БРК.Украина.

"По всем признакам завершения сентября на валютном рынке не станет потрясающим: с одной стороны валютные колебания будут происходить почти ежедневно попеременно — то вверх, то вниз. Впрочем, характер изменений не подвергнет сомнению общие курсовые показатели", — высказался эксперт.

Лесной не исключает, что из-за активности экспортеров в определенные дни межбанку может возникать профицит валюты. Это отразится ситуативным снижением курсовых показателей. К примеру, так было 6 сентября, когда торги на межбанке завершились снижением курса доллара ниже 41 грн.

"В настоящее время любые стремительные и сенсационные курсовые изменения маловероятны, что окажет положительное влияние, как на бизнес, так и на простых граждан. Однако, сугубо теоретически, нельзя исключать, что девальвационные процессы могут продолжиться в октябре, хотя они по аналогии апреля, мая или июля не будут стремительными и не превысят 1,3-1,5% в месяц", — добавил Лесовой.

По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка от 23 до 29 сентября будут следующими:

коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/доллар.

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

"Несмотря на инфляционное давление, на валютном рынке будет сохраняться относительное курсовое спокойствие, ведь регулятор готов принять неотложные меры, чтобы смягчить любые ажиотажные проявления и нивелировать негативные тенденции. Подытоживая валютный сентябрь, можно сделать вывод, что общая ситуация второй месяц подряд остается прогнозируемой с минимальными рисками для резких курсовых изменений", – говорит Тарас Лесовой.

Напомним, эксперты дали прогноз, каким будет курс доллара до конца 2024 года. Отмечается, что общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой.

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