В Украине не повысят зарплаты бюджетникам в следующем году — заявление нардепа

Украина направляет 57% госбюджета на безопасность и оборону. Работникам государственных учреждений не стоит ожидать повышения зарплат, поскольку приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны.

Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Янченко.

"Из бюджета Украины мы выделяем 57% на безопасность и оборону — это огромная нагрузка на государство и гигантская нагрузка на украинцев, ведь именно мы, налогоплательщики, и наполняем госбюджет", — сказала она.

Она также добавила, что в связи с этим работникам государственных учреждений не стоит ожидать повышения заработной платы. Приоритетом остается выживание страны в сложных условиях войны.

"Не может быть каких-либо существенных затрат на увеличение заработных плат для работников государственных учреждений. Хотелось бы увеличить также социальные выплаты разного рода. Но сегодня наш приоритет сделать так, чтобы Украина выжила", — добавила Янченко.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год: какие приоритеты расходов

Проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает расходы на оборону Украины в 2,2 триллиона гривен, что составляет 26,3% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины

"Этот объем учитывает более 2 трлн грн средств общего фонда, 151,2 млрд грн специального фонда, в том числе за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета 104,2 млрд грн и 30 млрд грн — государственные гарантии", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что оборонные расходы в 2025 году будут включать денежное, вещное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса. Прогнозируемый курс доллара — 45 грн за $1.

На образование запланировано 169,3 млрд грн, что включает выплату заработной платы учителям, гранты на получение высшего образования, обеспечение учебниками и здоровое питание учащихся.

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются на уровне декабря 2024 года.

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