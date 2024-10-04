Глава НБУ назвал причины подорожания доллара в Украине

Национальный банк Украины в прошлом году отказался от фиксации официального курса гривны к доллару. За это время доллар подорожал почти на 13% по ряду причин.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

"Мы понимаем, что по итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. Так, официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%. Это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, разрушение энергетики, дефолт), смягчение монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком, что было критически важно для бизнеса и стимулирования экономической активности", – написал он.

В то же время, такая динамика курса, во-первых, позволила удержать инфляцию в течение этого года близко к цели НБУ (5%), а ее ускорение в августе было ожидаемым и обусловлено факторами на стороне предложения продовольственных товаров.

Во-вторых – не подвела дальнейшее улучшение инфляционных ожиданий.

В-третьих, способствовала улучшению состояния внешней торговли: дефицит торговли за восемь месяцев текущего года снизился до $22,2 млрд по сравнению с $24,5 млрд в прошлом году.

В-четвертых, такое ослабление гривны не привело к привлекательности активов в национальной валюте.

"За год курс гривны к доллару на наличном рынке, где покупает и продает валюту населения, ослаб на 9%. Ставки по гривневым срочным депозитам в прошлом году даже за вычет налогов превышали 12%. Ставки по облигациям внутреннего государственного займа были еще выше и достигали 19%", — добавил глава НБУ.

Ранее Пышный сообщил, что Национальный банк Украины продолжит политику управляемой гибкости, но возвращаться к плавающему курсу пока рано. В то же время, НБУ будет избегать резких изменений курса гривны к доллару.

Читайте также: