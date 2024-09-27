Курс долара в обмінниках наступного тижня відчутно зміниться

Щоденні курсові зміни в обмінних пунктах очікуються у межах 0,5 грн.

Протягом наступного тижня, тобто 30 вересня – 6 жовтня, вартість готівкового долара в українських обмінниках відчутно зміниться. За прогнозами вартість американської валюти становитиме 41,2-41,8 грн за долар.

Про це з посиланням на експертів у банківському секторі повідомляє видання Oboz.ua.

Щоденні курсові зміни очікуються у межах до 0,3-0,5 грн у банках і до 0,5 грн в обмінних пунктах.

Різниця між курсами купівлі та продажу перебуватиме в межах до 0,5-0,6 грн у банках та до 0,6-1 грн в обмінниках.

Курсові відхилення очікуються в межах 2% на тиждень.

За підсумками вересня-жовтня гривня може девальвувати, однак практично непомітно – до 1% вартості.

Увечері в п’ятницю, 27 вересня, обмінники купували долари в середньому по 40,93 грн, а продавали по 41,56 грн.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 вересня.

Читайте також: