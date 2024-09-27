РФ знищує ще одне місто під Покровськом - DeepState

Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на південному фланзі Покровського напрямку і намагаються окупувати місто Гірник.

Про ситуацію на одній з ділянок фронту на Донбасі аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Майже добу на околиці населеного пункту провисів російський прапор. Вже 27 вересня бійці ЗСУ зірвали "триколор".

Допис аналітиків про бої під Гірником з'явився у Мережі о 16:38 27 вересня.

Вказано, що українські військові продовжують втримувати місто та дороги, які ведуть до нього з півночі — від села Українськ, раніше окупованого росіянами.

26 вересня на даху Гірницької школи №17 з'явився російський прапор.

"Прапор, ймовірно, вивісили не диверсанти РФ, а місцеві, які чекають на окупантів. Наступного дня прапор зірвали", - зазначили аналітики.

Аналітики підсумували, що ситуація в Гірнику складна. Ворог "стирає місто", втім ЗСУ все ще утримують позиції.

Гірник — місто площею 5 кв. км (як Суджа в Курській області), яке перепиняє шлях ЗС РФ у бік Курахівки і не дає закрити "кліщі" на плацдармі біля Желанного Першого та Другого.

Нагадаємо, командир спецпідрозділу БпАК "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповідав, що на фронті можуть виникнути обставини, які призупинять війну Росії проти України протягом року. Проте він зазначив, що цей варіант не буде вигідним для України.

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